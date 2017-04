Valverde rukt op naar vierde plaats WorldTour-ranking, Van Avermaet behoudt leiding

Alejandro Valverde (Movistar) is door zijn eindzege in de Ronde van Baskenland opgerukt naar de vijfde plaats in de UCI WorldTour-ranking. De Spanjaard, die voor de Ronde van het Baskenland dertiende stond, telt nu 1065 punten. Greg Van Avermaet (BMC) blijft soeverein aan de leiding met 1898 punten.