Sagan niet van plan om Boonen zege cadeau te doen: “Wil zelf goed resultaat”

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) voelt zich stilaan weer de oude, daags voor Parijs-Roubaix. Na zijn valpartij klaagde hij over pijn aan de heup, trekkebeende hij zelfs een beetje en had hij last van stramme spieren. Ook tijdens de Scheldeprijs voelde hij zich nog niet opperbest en bij de verkenning was hij ook nog niet pijnvrij. “Ik ben oké”, zei de Slowaak zaterdag op de presentatie in Compiègne. “Elke dag maakte ik progressie, het mag geen probleem zijn in Roubaix.”

Sagan viel zwaar in de Ronde van Vlaanderen en won weliswaar Kuurne-Brussel-Kuurne, maar een mooie klassieke zege jaagt hij nog steeds na. “Ik heb zin om te koersen”, aldus de wereldkampioen. “Parijs-Roubaix is een mooie koers, met veel historiek en heel mooie winnaars op het palmares. Een wedstrijd die met geen andere te vergelijken valt. We koersen over kasseien, er zijn geen hellingen. Maar die kasseien, die vele stroken vreten echt de energie uit je lijf en het is ook een zeer onvoorspelbare wedstrijd, helemaal anders dan andere koersen. Ik kijk ernaar uit.”

Tom Boonen rijdt zijn laatste koers. Zal dat een rol spelen voor Sagan? “Tja, het was leuk om in mijn carrière samen met Tom te mogen koersen en morgen zal speciaal zijn voor hem. Voor ons is het een wedstrijd als alle andere.”

Gunt hij Boonen een vijfde kassei? “Het zou leuk zijn voor hem, maar ik hoop dat ik zelf een mooi resultaat kan rijden.” Daarna gaat de riem er even af bij de wereldkampioen, die de competitie hervat in de Ronde van Californië.