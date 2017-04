Casteels krijgt vier goals om de oren, Hazard wint in Keulen

Wolfsburg is zaterdag op de 28e speeldag in de Duitse Bundesliga met zware cijfers (4-1) onderuitgegaan op het veld van Schalke 04. Rode Duivel Koen Casteels kreeg vier doelpunten om de oren.

Al in de eerste helft werd Casteels, die sinds begin maart opnieuw tussen de palen staat bij de Wolven, twee keer geklopt. Guido Burgstaller (6.) bekroonde een furieuze start met het openingsdoelpunt, Leon Goretzka (23.) trapte vanop de rand van de zestien de 2-0 ruststand tegen de netten. Meteen na de pauze had Schalke 04 zijn schaapjes helemaal op het droge. Daniel Caligiuri (48.) kreeg te veel ruimte en scoorde de 3-0 tegen zijn ex-club. Burgstaller (77.) maakte in de draai zijn tweede van de namiddag. Mario Gomez (79.) redde vanaf de penaltystip de eer voor Wolfsburg.

Borussia Mönchengladbach pakte de volle buit mee uit Keulen (2-3). De Borussen klommen op voorsprong na een staalharde kopbal van Jannik Vestergaard (13.) op een hoekschop van Rode Duivel Thorgan Hazard, Christian Clemens (18.) bracht de bordjes vrijwel meteen in evenwicht. Ook na de rust trof Gladbach als eerste raak. Ibrahima Traoré (55.) duwde van dichtbij de 1-2 tegen de netten, maar opnieuw konden de bezoekers niet lang genieten van hun voorsprong. Met een harde volley van Anthony Modeste (58.) kwam Keulen opnieuw langszij. Tien minuten voor het einde schoot invaller Drmic na een knappe aanval op de paal, aanvoerder Lars Stindl (80.) scoorde in de herneming wel voor Borussia. Dit keer had de thuisploeg geen antwoord in huis. Hazard maakte de 90 minuten vol.

In de stand klimt Mönchengladbach (39 ptn) naar de achtste plaats. Wolfsburg (30) wacht op de veertiende plaats nog een felle degradatiestrijd.