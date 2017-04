De Belgische floretschermers zijn zaterdag 18e (op 34) geworden op het wereldkampioenschap schermen voor junioren in het Bulgaarse Plovdiv.

Het 13e reekshoofd, vertegenwoordigd door Stef Van Campenhout, Sam Ruysseveldt en Tom Crnjak, ging in de eerste ronde met 45-42 onderuit tegen Turkije. Zondag komen de Belgische degenschermers nog in actie in Bulgarije. Simon Lapin, Nicolas Poncin en Felix Blommaert nemen het op tegen Kazachstan. In de individuele competitie eindigden ze donderdag op respectievelijk de 72e, 86e en 110e plaats.