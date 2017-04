Jonge Belg komt om bij fietstocht op Tenerife

Bij een fietsongeval op het Spaanse eiland Tenerife is een 36-jarige man uit Rijkevorsel om het leven gekomen. Dat meldt Gazet Van Antwerpen. Een afdaling van de vulkaan Teide is hem fataal geworden.

De man verbleef sinds dinsdag samen met zijn gezin en schoonfamilie op het Canarische eiland Tenerife. Daar is hij donderdagvoormiddag alleen vertrokken voor een fietstocht. ‘Hij ging voor het derde jaar op rij de vulkaan Teide op fietsen’, vertelt familie.

‘Vermoedelijk is hij tijdens de afdaling in een flauwe bocht over de kop gegaan. Twee mensen die in de buurt waren, zagen het gebeuren. Die hebben onmiddellijk een ziekenwagen gebeld. De ambulanciers hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij was al overleden.’