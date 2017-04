Mysterie achter cultheld Pedro Poublon onthuld

Wie zit er achter de online cultfiguur Pedro Poublon? Het bleef jarenlang een goed bewaard geheim in West-Vlaanderen en ver daar buiten. Maar nu treden de bedenkers toch uit de anonimiteit. ‘Omdat iemand onze Twitter heeft overgenomen en dat willen we rechtzetten’, vertellen ze in Het Nieuwsblad.

Pedro Poublon. Zowat elke Vlaming die een beetje actief is op sociale media kent het fictieve personage wel. De breedgeschouderde militair met het grijze T-shirt en stoere zonnebril werd in geen tijd een cultfiguur op de sociale media. De vriendenlijst raakte al snel vol en het aantal volgers dikte aan tot bijna 20.000.

De oneliners van Pedro bleken dan ook één voor één voltreffers. Consequent in hoofdletters en in een sappig West-Vlaams dialect geschreven. Afgesloten met ‘GRTZ PEDRO’. Pedro werd zo populair dat hij zelfs even een eigen column in P-magazine kreeg.

Dat Pedro een verzonnen personage was, werd snel duidelijk. Maar wie de twee bezielers - ze noemen zichzelf de ‘geestelijke zonen van Pedro’ - precies waren, bleef altijd geheim. Nu hun Twitter-account gehackt is en iemand anders tweets in naam van ‘hun’ Pedro stuurt willen ze toch naar buiten treden. ‘Voor ons was Pedro eigenlijk al een tijdje afgesloten’, zeggen Klaas en Maarten, twee mannen van ondertussen 36 jaar uit Kortrijk. ‘We hebben er ons geweldig hard mee geamuseerd en enorm veel gelachen. Maar de houdbaarheidsdatum was al even verstreken.’

Mysterie bewaren

En daarom stuurden ze in mei 2014 de laatste status van Pedro Poublon de wereld in. Een afgesloten hoofdstuk. Tot vorige week. Toen stuurde iemand met hun Twitterprofiel plots opnieuw een tweet in naam van Pedro. ‘Die persoon heeft ons gehackt’, zeggen de twee vrienden, die dat ook effectief kunnen aantonen. ‘Wij wilden het mysterie rond Pedro bewaren. Maar om iedereen duidelijk te maken dat wij er niet langer achter zitten, hebben we toch besloten om ons bekend te maken. De laatste status op Facebook komt dus wel degelijk van ons. Ook al twijfelden kenners aan de echtheid ervan.’

Maarten en Klaas leerden elkaar kennen aan de hogeschool in Kortrijk. In het dagelijkse leven zijn ze eigenlijk de tegenpolen van hun populaire alter ego. Professioneel omschrijven ze zichzelf als freelance creatievelingen met te veel ideeën en te weinig tijd.

‘Onze collega’s waren fan’

De aandacht die Pedro online kreeg wilden de twee in het echte leven vermijden. Jarenlang wisten ze hun identiteit dan ook verborgen te houden. Zelfs hun dichte omgeving wist niet dat zij het populaire personage stuurden. ‘Mijn zussen waren nochtans fans’, zegt Klaas. ‘Ze begonnen wel eens tegen mij over Pedro. Maar ik heb ze nooit verteld dat ik er eigenlijk mee achter zat. Ook op het werk hoorde ik collega’s er over bezig. Maar we wilden het mysterie behouden.’

Dat de twee veel plezier gehad hebben aan hun fictieve personage moge duidelijk zijn. Maar ze staken er ook enorm veel tijd in. ‘Elke status was heel weloverwogen. Daar ging steeds overleg aan vooraf. Over elk woord dachten we na, zelfs over de spellingfouten. Om ons het Oostendse dialect eigen te maken, volgden we een programma over jonge vissers. En omdat we voor Pedro een stamcafé in Oostende gekozen hadden, gingen we daar ook eens een middagje zitten. We hebben er onze ogen uitgekeken, maar zo konden we ons beter in die leefwereld inleven. Na een tijdje begonnen we echt zelf te denken als Pedro.’

De bal ging aan het rollen toen Klaas online op de bekende profielfoto botste. ‘We hopen dat die man het ons nooit kwalijk zal nemen en dat hij er ook wel de grap van kan inzien. Het is nooit onze bedoeling geweest om hem op één of andere manier belachelijk te maken.’

De twee verzonnen al snel een hele persoonlijkheid rond de foto in kwestie. ‘Klaas kwam plots met die hoofdletters af’, zegt Maarten. ‘Ik voelde meteen dat daar wel wat in zat. Het komt schreeuwerig over en dat paste bij het personage dat we wilden neerzetten. Bovendien valt het goed op tussen de andere teksten op sociale media.’

Ook over de naam waren de twee het snel eens. ‘Pedro’ vonden ze wel passen bij de man op de foto. ‘En ik ken iemand met de familienaam Poublon’, zegt Klaas. ‘Die alliteratie vonden we wel mooi klinken. Die persoon waar ik het over heb, stuurde ooit zelfs nog een bericht naar Pedro met de vraag of ze geen familie waren. Die zal wel schrikken als hij hoort dat de naam net op die van hem gebaseerd werd (lacht).’

Nu ze uit de anonimiteit getreden zijn is het voor Klaas en Maarten definitief een afgesloten hoofdstuk. ‘Wij hebben er veel plezier aan beleefd en ook de fans van Pedro hebben het leuk gevonden. Maar ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat het mooi geweest is.’