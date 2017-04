De Vlaamse Nathalie Stuers beleefde gisteren de aanslag in Stockholm van dichtbij. Ze begeleidde een groep kinderen naar een voorstelling in een bioscoop, vlak bij het gebouw waar de vrachtwagen inreed. 'Ik dacht: vandaag kan ik misschien wel sterven.'

Nathalie woont al een jaar in Stockholm. Gisteren was ze aan het werk op een filmfestival voor kinderen. Via haar vriend kwam ze te weten wat er buiten gebeurde.

Na de aanslag moest iedereen binnenblijven. Ze was in paniek, vertelt ze op Radio 1, maar probeerde zich sterk te houden voor de kinderen. Zij en haar collega's probeerden de kinderen af te leiden met activiteiten en drankjes.

Pas vier uur later kon de groep de zaal verlaten en konden de kinderen met hun ouders verenigd worden.