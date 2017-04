Thierry Neuville verovert koppositie in Rally van Corsica

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft na zes klassementsritten in de rally van Corsica, de vierde WK-manche, de leiding overgenomen van Kris Meeke (Citroën C3 WRC). De Brit kreeg af te rekenen met motorproblemen en moest de handdoek gooien. De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) volgt in tweede positie op 8,2 seconden van Neuville. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde.

Neuville was bij de pinken zaterdagochtend. In de eerste klassementsrit van de dag La Porta - Valle di Rostino, een kuitenbijter van 48,71 km, was hij 8,8 seconden sneller dan Meeke en 14,9 seconden sneller dan werelkampioen Ogier. Ook in de tweede rit van de dag, eentje van 17,27 km, reed de Belg de snelste tijd. Ogier verloor 8,8 seconden en Meeke, die met een rokende motor aan de finish kwam, verloor 15,5 seconden. Na de finish werd duidelijk dat de motorproblemen van Meeke onoplosbaar waren en hij moest opgeven.

Door de opgave van Meeke neemt Neuville, die tot op 1,5 seconden van Meeke genaderd was, de leiding. “In de eerste rit lag het parcours er verraderlijk bij en lag er heel wat kiezel op de weg”, zei Thierry Neuville. “Ik heb heel hard aangevallen. De tweede rit was ok. De bodemplaat raakte in de koorden soms het wegdek waardoor de wagen soms van de ideale lijn afweek. Ik ben zeer tevreden met deze ochtend.”

Zaterdagnamiddag werken de rijders hetzelfde programma als voor de middag af.