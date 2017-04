Politie: 'Opgepakte man bestuurde vrachtwagen Stockholm'

In Zweden zijn ondertussen twee mannen opgepakt nadat een vrachtwagen in Stockholm gisteren inreed op mensen in een winkelstraat. Eén van de verdachten, een 39-jarige Oezbeek, wordt verdacht van een terroristische misdaad in de vorm van moord. De politie denkt dat hij de vrachtwagen bestuurde.

Op een persconferentie toonde de politie gisteren een foto van een persoon ‘met wie ze in contact wilden treden’. Het ging om een man met een donkergroene jack, een zwarte broek en een grijs T-shirt. Daarna werd een man gearresteerd in Marsta, 40 kilometer ten noorden van Stockholm. Een politiepatrouille had de man tegengehouden omdat hij zich 'op een manier gedroeg die hem interessant maakte' en omdat hij op de man van de beelden leek.

De 39-jarige man uit Oezbekistan wordt ervan verdacht een terroristische misdaad in de vorm van moord gepleegd te hebben. 'Deze man wordt gezien als hoofdverdachte, in dit geval de bestuurder', verklaarde politie vanochtend. 'Verder kunnen er nog mensen zijn die banden met hem hebben, maar daarover hebben we voorlopig geen informatie.'

Foto: REUTERS

Later vrijdagavond werd nog een tweede man opgepakt in Hjulsta, in het noordwesten van Stockholm. Politiebronnen verklaarden aan lokale media dat hij banden had met de eerste man die opgepakt werd, maar dat werd nog niet officieel bevestigd.

Zes gewonden verlaten ziekenhuis

Vrijdag rond drie uur lokale tijd reed een grote biertruck in op mensen en ramde de gevel van het warenhuis Åhléns op de Drottninggatan, een winkelstraat in het centrum van de Zweedse hoofdstad. De vrachtwagen was gestolen tijdens het bezorgen van bier bij een lokale kroeg.

De voorlopige balans van de aanslag staat op vier doden en vijftien gewonden. Negen gewonden, onder wie één kind, zijn er ernstig aan toe, de rest mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.