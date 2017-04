Ferrari snelste tijdens laatste F1-oefensessie in China, Vandoorne voorlaatste

Ferrari heeft zich getoond tijdens de laatste oefensessie voor de GP van China. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen plaatsten hun Ferrari bovenaan de uitslag, met een kleine halve seconde voor sprong op Mercedes. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakte niet verder dan de negentiende tijd.

Nadat er tijdens de eerste oefensessie amper gereden kon worden, en de tweede oefensessie zelfs volledig werd geannuleerd, was het bij aanvang van de laatste oefensessie meteen druk op de baan. De weersomstandigheden waren vandaag veel beter en al de rijders wensten dan ook zo snel mogelijk op de baan te gaan.

Vlak na aanvang van de sessie viel er al meteen een opmerkelijk beeld te noteren. De T-wing op de Mercedes van Valtteri Bottas, het horizontale vleugeltje op de 'haaienvin' dat voor extra neerwaartse druk moet zorgen, brak af en viel van de wagen. Een gevaarlijke situatie die ongetwijfeld verder onderzocht zal worden.

Aangezien de derde oefensessie voor al de rijders de enige mogelijkheid was om onderdelen te testen en de limieten van het circuit te verkennen was het constant druk op de baan. Doordat er dit weekend nog maar weinig was gereden zagen we ook heel schuivers en spins. De rijders waren duidelijk nog op zoek naar de limieten waartegen ze bepaalde bochten kunnen nemen.

Uiteindelijk was het Ferrari bovenaan tijdens deze sessie. Sebastian Vettel liet met een kleine voorsprong op teamgenoot Kimi Raikkonen de snelste tijd noteren. Bottas en Hamilton moesten in de Mercedes zo'n vier tot vijf tienden van een seconde toegeven.

De Nederlander Max Verstappen was goed voor de zesde tijd en kon ook in China op de nodige fans rekenen, getuige daarvan onderstaande tweet:

Voor McLaren, dat in China over verschillende nieuwe onderdelen beschikt, was het opnieuw geen indrukwekkende oefensessie. De renstal kende geen grote problemen maar Fernando Alonso en onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakten niet verder dan een zeventiende en negentiende tijd.

De kwalificatie voor de GP van China gaat om 9u Belgische tijd van start.

1. S. Vettel Ferrari 01:33.336 20

2. K. Raikkonen Ferrari 01:33.389 19

3. V. Bottas Mercedes 01:33.707 26

4. L. Hamilton Mercedes 01:33.879 25

5. F. Massa Williams 01:34.773 23

6. M. Verstappen Red Bull 01:34.946 20

7. D. Ricciardo Red Bull 01:35.092 23

8. L. Stroll Williams 01:35.182 24

9. J. Palmer Renault 01:35.192 21

10. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:35.223 24

11. N. Hulkenberg Renault 01:35.449 22

12. K. Magnussen Haas 01:35.521 22

13. S. Perez Force India 01:35.626 20

14. R. Grosjean Haas 01:35.680 22

15. D. Kvyat Toro Rosso 01:35.804 23

16. E. Ocon Force India 01:35.811 24

17. F. Alonso McLaren 01:35.912 17

18. M. Ericsson Sauber 01:36.063 25

19. S. Vandoorne McLaren 01:36.221 21

20. A. Giovinazzi Sauber 01:36.705 24

