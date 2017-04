Thomas Pieters maakt indruk op Masters golf

Zoals Flory Van Donck in 1958 slaagde Thomas Pieters debutant erin om zich te kwalificeren voor de eindfase van de Masters. Beter nog: na dag twee is de 25-jarge Antwerpenaar bij aankomst in het clubhuis co-leider.

Met zijn twaalfde plaats en een score in level par, of 72 slagen, na de eerste dag moest het voor Pieters een koud kunstje worden om zich te plaatsen voor de eindfase van het eerste majortornooi van het jaar. De vraag was enkel hoe hij zijn slot in mineur, +5 op de laatste acht holes, van dag 1 verwerkt zou hebben.

De start kondigde zich met een bogey niet goed aan. Dat morele tikje had geen invloed op zijn spel want Pieters schakelde over op cruise control met vier opeenvolgende pars. Vervolgens lukte het nummer 35 van de wereld zijn eerste birdie en dook hij weer de top 10 in. De laatste hole van de “front nine” sloot hij opnieuw af op -1. Enkel de moeilijke passage van holes 11, 12 en 13 overleven was nog de opdracht. Op de eerste dag ging hij daar nog zwaar de mist in, maar hij deed het prima. In vergelijking met dag één was dit nu een verschil van vijf slagen. Zijn derde birdie van de dag, op hole 14, leverde hem meteen ook het co-leiderschap op.

Heel wat lof

Ewen Murray, verslaggever bij Sky Sports, ging uit de bol met de typische droge Britse humor: “De jonge Pieters is goed bezig”.

Op de drie volgende holes kreeg Pieters steeds de kans op birdie, maar zijn poging strandde naast het gaatje. Zijn slothole redde onze landgenoot met schitterende chip en een single put. Pieters rondde dag twee in 68 slagen of -4 en een totaalsocre van -4. Met nog 36 holes te spelen blijft Pieters in “contention” voor de zege zoals hij dat zelf zegt. Het is van 1979 en Frank Zoeller geleden dat een debutant het “green jacket” om de schouders kreeg.