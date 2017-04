Oostende sleept in het slot dan toch gelijkspel uit de brand tegen Zulte Waregem

KV Oostende wilde revanche nemen tegen Zulte Waregem voor de verloren bekerfinale. Beide ploegen maakten er op de tweede speeldag van Play-off 1 een erg aantrekkelijke pot voetbal van, maar als bij wonder werd er voor rust niet gescoord. In de tweede helft leken de bezoekers zegezeker na een heerlijk afstandsschot van de Deen Dalsgaard, tot Berrier vlak voor affluiten alsnog de gelijkmaker scoorde: 1-1.

Bij Oostende verhuisde El Ghanassy na de terugkeer van Dimata naar de bank. Dury had een verrassing in petto bij Zulte Waregem en liet na de nederlaag tegen Anderlecht Kaya én Lepoint op de bank starten.

In een erg aantrekkelijke eerste helft opende Zulte Waregem de debatten maar Leye kwam net te laat en een sterke Proto bracht redding op een kopbal van Marrone. Enkele momenten later schoot Coopman ook nog een knappe collectieve aanval over. Maar ook thuisploeg Oostende liet zich niet onbetuigd, een knap vrijgespeelde Canesin miste echter oog in oog met Steppe. Na een (kort) dipje in de eerste helft drong de thuisploeg rond het halfuur Essevee helemaal terug maar het vizier van Musona stond niet op scherp. Aan de overzijde maakte Proto met de vingertoppen de inzet van Baudry onschadelijk. Het laatste doelgevaar van de eerste helft kwam van het hoofd van Dimata maar die zag zijn kopbal tegen de paal belanden. Meité ontsnapte nog aan een tweede gele kaart en dus de uitsluiting na een foutieve ingreep op Vandendriessche.

Foto: BELGA

Onterecht afgekeurde goal

Na rust tekende de thuisploeg voor het eerste gevaar maar met een knappe parade haalde Steppe een vrije trap van Berrier uit de linkerbovenhoek. KVO was baas maar aan de overkant werd Mühren na een snelle combinatie voor doel afgezonderd en de Nederlander omspeelde ook Proto maar op aangeven van de assistent-scheidsrechter werd het doelpunt onterecht afgekeurd...

Dubbele wissel loont

Dury greep in en bracht Kaya en Lepoint dan toch voor Marrone en Mühren. Dat leek meteen te lonen met enkele hete standjes voor het Oostendse doel maar Proto redde met een reflex op een harde poging van Leye en Hamalainen trapte naast.

De wedstrijd kantelde en de bezoekers kwamen ook verdiend op voorsprong. Dalsgaard liet Marusic ter plaatse en knalde met links een gekruiste bal heerlijk voorbij Proto tegen de netten: 0-1.

Foto: BELGA

De kustploeg had moeite om zich te herpakken na die opdoffer en Proto moest een vrije trap van Hamalainen even lossen maar herstelde zich snel. Vanderhaeghe probeerde het tij in het slot nog te doen keren met de inbreng van El Ghanassy en Akpala. Toen een hoekschop niet goed weg geraakte, leek Rozehnal vijf minuten voor affluiten ook de gelijkmaker te zullen scoren, maar dat was buiten doelman Steppe gerekend die de knal heerlijk uit zijn doel ranselde.

Opnieuw Rozehnal zwierde de bal in de extra tijd nog voor doel en Berrier buffelde zowaar de gelijkmaker met het hoofd voorbij Steppe: 1-1!

Zaterdag (18u) ontvangt Club Brugge in het Jan Breydelstadion Charleroi, zondag (18u) krijgen we de topper in het Constant Vandenstockstadion tussen Anderlecht en AA Gent.