Snelste rollercoaster van Europa geopend

Durvers weten naar waar ze kunnen trekken. In attractiepark ‘Ferrari Land’ in de Spaanse badplaats Salou hebben ze de ‘Red Force’ geopend, een duizelingwekkende achtbaan die de records in Europa feilloos verpulvert. 1.500 attractiegangers, inclusief Formule 1-testpiloot Marc Gené, kwamen het gevaarte voor het eerst uittesten.

Ferrari heeft zijn eigen pretpark gebouwd midden in het park van PortAventura. Dat is gelegen in de populaire badplaats Salou, op amper een uurtje rijden van Barcelona. De bedoeling met hun attracties is om de sensatie van Formule 1 tot bij het grote publiek te kunnen brengen.

Sinds kort staat er een nieuwe achtbaan te schitteren in het pretpark van 70.000 vierkante meter groot. In amper vijf seconden tijd haalt de ‘Red Force’ een snelheid van 180 kilometer per uur. Aan die duizelingwekkende koers brengt de attractie je 112 meter hoog. Een record in Europa. De snelste rollercoaster ooit staat ook in een pretpark van Ferrari, maar dan wel in ‘Ferrari World’ in Abu Dhabi.

Geïnteresseerd? Een ticketje voor één dag Ferrari Land, en dus ook pretpark PortAvantura, kost 60 euro voor volwassenen en 52 euro per kind onder de tien jaar.