Zweedse politie zoekt deze man

De Zweedse politie heeft een opsporingsbericht verspreid van een man in verband met de vermoedelijke aanslag in het centrum van Stockholm. Het gaat om een ongeschoren man met groene jas, grijze hoodie en witte schoenen.

Tijdens een persconferentie heeft de Zweedse politie berichten in de Zweedse media ontkend dat al een verdachte zou zijn opgepakt. Ze verspreidde wel een foto van een man. ‘We willen dat deze persoon contact opneemt met de politie’’ zegt het hoofd van de Zweedse politie, Dan Eliasson.

Enkele uren nadat de vrachtwagen is ingereden op de menigte in de winkelstraat Drottninggatan, heerst er nog veel onduidelijkheid. ‘We weten niet of het om een geïsoleerd incident gaat, of we er meer kunnen verwachten’, zegt Eliasson. Hij kon ook het aantal doden en gewonden nog niet bevestigen. ‘Er zijn zoveel verschillende verklaringen die circuleren, we kunnen beter afwachten.’

‘We doen alles wat we kunnen om klaarheid te scheppen’, zegt Anders Thornberg, het hoofd van de Zweedse veiligheidsdienst Säpo. ‘We zullen elke steen omdraaien.’ Thornberg gaf ook aan dat bekeken wordt of het noodzakelijk is om het terreurniveau te verhogen.

Op de persconferentie benadrukte de politie nogmaals dat ze mensen nog steeds aanraadt om uit de buurt van het centrum van Stockholm te blijven.