Hoe Trump zijn briefings krijgt

Het Witte Huis gaf een foto vrij waarop te zien is hoe president Trump, omringd door zijn raadgevers, een briefing krijgt over de aanvallen op Syrië.

De foto werd voor veiligheidsredenen aangepast. Volgens Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, is de foto genomen omstreeks 9u15 lokale tijd in een beveiligde locatie in Mar-a-Lago, het resort in Florida waar de president is.

WH photo (ed for security): @potus receives briefing on #syria military strike fr Nat Security team, inc @vp , SECDEF, CJCS via secure VTC pic.twitter.com/aaCnR7xomR — Sean Spicer (@PressSec) 7 april 2017

Sommigen maakten al een vergelijking met de bekende foto van president Obama toen Osama bin Laden werd gevonden in 2011.