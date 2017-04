De 17-jarige Jacob wou de perfecte date voor zijn schoolbal in eind april. Maar daarvoor dacht hij niet aan de meisjes uit zijn eigen klas, maar wel aan Emma Stone, de Oscarwinnares die onlangs nog schitterde in 'La La Land'. Dus besloot hij iets te doen waar veel tieners van dromen: Emma Stone overtuigen om met hem op date te gaan.

Om daar in te slagen, moest hij iets heel origineels doen, besefte hij. En dat was exact wat hij deed. Hij maakte zijn eigen versie van de indrukwekkende openingsscène uit Emma Stones film ‘La La Land’. Met aangepaste songtekst, weliswaar.

Wie de film al gezien heeft, vraagt zich nu misschien af hoe hij dat in godsnaam klaarspeelde. De allereerste scène uit de muzikale film begint immers met heel wat autobestuurders die zingen op, naast, en voor hun auto’s op een drukke snelweg in LA op het nummer ‘Another Day Of Sun’. Hij trommelde heel wat vrienden op en vroeg een beginnende student filmproductie om hem te helpen met zijn plan.

'Het duurde ongeveer twee weken om alles te plannen van de bewegingen tot hoe ik het zou zingen', vertelt Jacob aan Mashable. In het totaal duurde het twee uur om de opnames zelf in te blikken. 'We hebben op elk detail gelinkt. Ik hou van “La La Land”, het was een van mijn favoriete films van het jaar. En Emma Stone natuurlijk, dus het moest geweldig zijn.'

En de actrice zelf? Die heeft voorlopig nog niet toegestemd op een date met Jacob. 'Ik zou al helemaal gek worden als ze de video überhaupt opmerkt', lacht de tiener. Veel internationale media en volgers op Twitter willen hem alvast helpen: zijn versie van ‘La La Land’ wordt massaal gedeeld.