Vrachtwagen rijdt door middenberm op E40, bestuurder komt om het leven

Bij het ongeval op de E40 tussen Brussel en Leuven, waarbij een vrachtwagen door de middenberm is gegaan, is één dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om de vrachtwagenchauffeur, zo meldt de Leuvense brandweer. Gewonden zouden er niet gevallen zijn. De juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Een vrachtwagen is donderdagmiddag door de middenberm gegaan op de E40 tussen Brussel en Leuven, aan de snelwegparking in Everberg.

Door het ongeval is in de richting van Leuven enkel de spitsstrook vrij, en is het filerijden vanaf Kraainem, in de richting van Brussel zijn er twee rijstroken vrij en moet het verkeer aanschuiven vanaf Bertem. Bestuurders krijgen de raad om alle verplaatsingen tussen beide steden voorlopig uit te stellen. Wie naar Luik moet, krijgt de raad om te rijden via de E411 naar Namen.