'Aanval zorgde ervoor dat Assad nooit nog chemische wapens zal gebruiken'

Amerikaans VN-ambassadrice Nikki Haley zei dat Amerika ervoor gezorgd heeft dat president Assad nooit nog chemische wapens zal gebruiken. Ze voegde eraan toe dat haar land 'bereid is om nog meer te doen'.

Haley verwijt Rusland en Iran dat ze de Syrische regering blijfven steunen, ook al begaat het regime misdaden. 'Assad versterken zal alleen maar leiden tot meer moorden', zei ze. Ze verdedigt de beslissing van president Trump. 'De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht een weloverwogen keuze gemaakt. En we zijn bereid om nog meer te ondernemen. Al hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Het is tijd voor alle beschaafde naties om een einde te maken aan alle horror die in Syrië plaatsvindt en een politieke oplossing te eisen', zegt ze.

De Briste ambassabeur bij de VN, Matthew Rycroft zei dat de aanvallen een 'proportioneel antwoord was tegenover afschuwelijke daden.'

De Russische VN-ambassadeur Vladimir Safronkov was dan weer erg afwijzend over het Amerikaanse bombardement. 'We keuren de onrechtmatige actie van de VS af. De gevolgen hiervan voor de regionale en internationale stabiliteit kunnen extreem ernstig zijn', zei hij.

Terughoudendheid

VN-secretaris-generaal António Guterres vraagt alle partijen die betrokken zijn in het Syrische conflict om terughoudend op te treden. Hij wil het lijden van de Syrische bevolking niet op de spits drijven.

‘Ik ben bezorgd om een mogelijke escalatie. Daarom vraag ik om terughoudendheid van alle partijen, zodanig dat het lijden van de Syrische bevolking niet groter wordt’, zegt Cuterres na de aanval van president Trump op Syrië.

Net op dit moment zegt de Russische premier Medvedev dat de Amerikaanse bombardementen op Syrië ‘erg dichtbij een militair conflict met Rusland’ kwamen.