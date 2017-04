Er zijn beelden opgedoken waarop mensen wegvluchten nadat een truck op mensen is ingereden in het centrum van Stockholm. De Zweedse hoofdstad ging onmiddellijk daarna in lockdown.

Op Twitter circuleren nog andere beelden:

#BREAKING video: moments after the Truck the rammed people struck the building in #Stockholm pic.twitter.com/b9seoCkK1x — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2017

JUST IN: Video shows pedestrians flee the scene of vehicle incident in Stockholm, Sweden. Latest updates: https://t.co/marju7M9wC pic.twitter.com/gvXEuqDLZH — CNN (@CNN) April 7, 2017