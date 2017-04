Alles wijst erop dat de truck die op mensen is ingereden in het centrum van Stockholm een terreurdaad is, zegt de Zweedse premier Stefan Lofven.

Deze namiddag reed een vrachtwagen in op mensen in een winkelstraat van de Zweedse hoofdstad. Drie mensen kwamen om en acht anderen raakten gewond, zegt de politie. Een verdachte is opgepakt.

‘Zweden is aangevallen’, zegt de premier. ‘Dat wijst op een terreurdaad.’

De Zweedse koning heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. ‘Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid de aanslag van deze middag in Stockholm vernomen. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families.’

De voorbije tijd zijn verschillende aanslagen met voertuigen die op mensen inrijden gebeurd. Op 22 maart reed een man in op voetgangers op Westminster Bridge in Londen. Terreurgroep IS claimde ook de verantwoordelijkheid de aanslagen in Nice in juli 2016 in en Berlijn in december datzelfde jaar.