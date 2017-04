Wat weten we over de vermoedelijke aanslag in Zweden?

Om drie uur (lokale tijd) reed een vrachtwagen in het centrum van Stockholm in op een winkelstraat. Er vielen al zeker drie doden en acht gewonden.

- De Zweedse premier Stefan Lofven zegt dat alles wijst op een terreurdaad

- Er vielen al zeker drie doden en acht gewonden

- De metro is stilgelegd en het centrale treinstation van Stockholm is geëvacueerd

- Er is een verdachte aangehouden, de identiteit en het motief van de verdachte zijn nog niet gekend. Het is niet zeker of de aanhouding in verband staat met de vermoedelijke aanslag.

- De politie kreeg meldingen van schoten, maar kunnen dat nog niet bevestigen

- Verschillende overheidsgebouwen zijn gesloten

-De vrachtwagen is volgens lokale Zweedse media gestolen tijdens het bezorgen van bier bij een lokale kroeg