In een winkelstraat in het centrum van Stockholm zijn volgens het Zweedse persbureau TT minstens drie mensen omgekomen en acht mensen gewond geraakt nadat een grote vrachtwagen op hen inreed. Volgens de Zweedse premier Stefan Lofven wijst alles in de richting van een terreurdaad: 'Zweden wordt aangevallen, alles wijst op terreur.'

Lofven zegt dat er inmiddels één verdachte is aangehouden maar de Zweedse politie wil dit niet bevestigen. De metro en het busverkeer in Stockholm is voorlopig stilgelegd en het Centraal Station van Stockholm is geëvacueerd. Beelden laten zien dat een grote biertruck tegen de gevel van het warenhuis Åhléns is gecrasht waarna grote paniek uitbrak en het winkelende publiek wegvluchtte.

De politie heeft het gebied afgezet en vraagt mensen om bij het centrum weg te blijven. Hulpdiensten zijn uitgerukt en ambulances rijden af en aan. Volgens lokale media zijn meerdere overheidsgebouwen, waaronder het Zweedse parlement, inmiddels gesloten. Nader onderzoek van de politie wees uit dat er geen springstoffen in de vrachtwagen lagen.

Schoten

Het incident vond rond drie uur (lokale tijd) vrijdagmiddag plaats op de Drottninggatan, een winkelstraat in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Volgens lokale media hebben ooggetuigen mensen op de grond zien liggen. De Zweedse zender SVT meldt dat er tevens schoten zijn gelost op andere plekken in de stad maar dit bleek later niet te kloppen.

De vrachtwagen waarmee de mogelijke terreurdaad plaatsvond, is volgens lokale Zweedse media gestolen tijdens het bezorgen van bier bij een lokale kroeg.

#stockholm The news channels in Sweden just announced that the truck was stolen while delivering beer to a bar close by. — Tron (@rantatim) 7 april 2017

Ook de koning heeft inmiddels zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. 'Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid kennisgenomen van de aanslag van deze middag in Stockholm. We volgen de ontwikkelingen, maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families.'

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker tweette dat een 'aanval op een van onze lidstaten, een aanval op alle lidstaten' is:

We stand in solidarity with the people of #Sweden. An attack on any of our Member States is an attack on us all https://t.co/YDYiHoKkSV — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 april 2017

#BREAKING A truck has driven into people on a street in Central Stockholm, according to local reports — Independent.ie (@Independent_ie) 7 april 2017