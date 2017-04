‘De dwerg’ opgepakt nabij Charleroi

In Mont-sur-Marchienne, bij Charleroi, is vrijdagochtend een crimineel opgepakt die op de most wanted-lijst van de federale politie stond. Ex-Joegoslaaf Aza Petrovic (31), een dwerg, moet een straf van zes jaar uitzitten voor een homejacking.

Petrovic - bijgenaamd ‘de dwerg’ verschool zich al maandenlang bij zijn ouders. Hij was in juni 2014 betrokken bij een homejacking in La Louvière, waar de slachtoffers een blijvende fysieke handicap aan overhielden.

De taak van Petrovic bestond erin de omgeving, het huis en de gewoontes van het echtpaar vooraf te observeren, en tijdens de homejacking de bewaking te verzekeren. De feiten leverden hem in oktober een veroordeling tot zes jaar op.

De advocaat van Petrovic tekende intussen beroep aan tegen het vonnis, dat bij verstek werd uitgesproken.