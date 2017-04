Nederlanders verdeeld over ‘papadag’ van Jesse Klaver

De Nederlandse partijen zullen voortaan niet meer op vrijdag onderhandelen over de regeringsvorming. Die beslissing komt er op vraag van GroenLinks-voorzitter Jesse Klaver, die meer tijd met zijn kinderen wil doorbrengen.

Jesse Klaver wordt het nieuwe boegbeeld voor iedereen die meent dat mannen hun ouderschapsverlof te weinig opnemen. De GroenLinks-voorzitter, wiens partij bij de Nederlandse verkiezingen op 15 maart zestien zetels wist binnen te halen, heeft de andere partijen aan de onderhandelingstafel gevraagd om voortaan niet meer samen te komen op vrijdag, zodat hij dan tijd kan spenderen met zijn kinderen.

Zo schreef hij in een e-mail naar alle GroenLinks-leden: ‘Er wordt voortaan niet meer onderhandeld op vrijdag. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is. Na het weekend gaan we dan met nieuwe energie weer verder.’ De 30-jarige Klaver heeft samen met zijn vrouw Jolein twee jonge zoontjes.

Op sociale media zorgt die ‘papadag’ (zoals Nederlanders het deeltijds ouderschapsverlof van vaders benoemen) voor verdeeldheid. Criticasters vinden het niet kunnen dat de regeringsonderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, D66 en CDA vertraging oplopen door Klavers ‘papadag’, terwijl anderen de beslissing alleen maar toejuichen in het debat over gelijkheid tussen man en vrouw.

En maar mekken dat vrouwen te weinig werken en teveel zorgen, neemt een (goedverdienende) vader een dag vrij: mag niet. #klaver — Geertje Visser (@GeertjeVisser) April 7, 2017

Mensen die op doordeweekse dagen aan #papadag doen horen niet in eredivisie van de politiek.Erg blij dat ik niet op #JesseKlaver heb gestemd — Anneke (@Anne_biblio) April 7, 2017



Vandaag gaat de formatie gelukkig weer verder. Want hoe eerder een nieuw kabinet, hoe beter. Oh, wacht... #papadag #Klaver #formatie — Marc Wurfbain (@WurfTwain) April 7, 2017



Niet zo sneu mensen,wat dacht u v 50%papa-/50%mamadag? Dan kunnen de mama's eindelijk zélf es gaan formeren! #formatie #Klaver #Emancipatie — cesco levens (@cescolevens) April 7, 2017

Voor de formatieonderhandelingen had #Jesse #Klaver toch wel een oppas kunnen vinden?....#kwestievanprioriteiten... — Beau Adelaar (@BeauBeautiful28) April 7, 2017