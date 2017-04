Serieuze opsteker voor Club Brugge voor partij tegen Charleroi

Club Brugge kan zaterdag (18u00) tegen Sporting Charleroi, op de tweede speeldag van de play-offs, opnieuw een beroep doen op aanvallers Wesley Moraes en Anthony Limbombe. Dat blijkt uit de selectie, die blauw-zwart vrijdag bekendmaakte.

Wesley moest vorige zondag in de Ghelamco Arena het terrein verlaten met een diepe open wonde in het onderbeen. Limbombe speelde al sinds half december geen wedstrijd meer. Hij kampte met een schaambeenontsteking.

Het wederoptreden van Wesley en Limbombe komt erg gelegen voor de Bruggelingen, die vooraan nog enkele sleutelspelers moeten missen. Naast Izquierdo (spierscheur), Diaby en Refaelov (beiden adductoren), viel tegen Gent immers ook Jelle Vossen uit met een pijnlijke bekkenblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang de Limburger out is.