Beringse moskee nog steeds niet ingelicht

De Fatih Camii-moskee in Beringen wil nog niet reageren op de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de erkenning van de moskee in te trekken, omdat ze nog niet officieel over de beslissing werd ingelicht. Ook de Moslimexecutieve kreeg naar eigen zeggen nog geen officiële informatie van de minister. 'Wij hebben zestig dagen de tijd om te reageren op de conclusies van de minister', aldus de Moslimexecutieve. 'Maar we kunnen pas reageren als we een brief ontvangen.'

De N-VA-minister is de procedure gestart tot de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee, de op een na grootste in ons land. Dat deed ze op basis van een rapport van Staatsveiligheid. Volgens Homans blijkt uit dat rapport dat er in de moskee praktijken gebeuren die strijdig zijn met de voorwaarden voor erkende moskeeën in Vlaanderen.

De dienst Staatsveiligheid zegt echter dat 'die conclusies door de dienst zelf nooit werden getrokken'. Toch blijft minister Homans bij haar standpunt, maakte ze donderdagavond duidelijk in het duidingsprogramma Terzake.

De Fatih Camii-moskee in Beringen heeft van de N-VA-minister nog altijd geen officieel bericht ontvangen en moest het nieuws over de mogelijke intrekking van de erkenning donderdag vernemen via de pers. De voorzitter van de moskee wil bijgevolg nog geen reactie kwijt.

Ook de Moslimexecutieve, het officieel orgaan van de moslimgemeenschap in België, kreeg nog geen contact met minister Homans. 'Wij hebben zestig dagen de tijd om te reageren op de conclusies van de minister', aldus een persverantwoordelijke. 'Maar we kunnen pas reageren als we een brief ontvangen.' Van die brief is momenteel nog geen spoor, klinkt het.

Homans (N-VA) wordt maandag in het parlement verwacht. Ze moet er tekst en uitleg geven bij haar beslissing om de erkenning van de Fatih-moskee in te trekken.