Man die over Meir raasde niet langer terreurverdachte

Mohamed R., de man die 23 maart met hoge snelheid over de Antwerpse Meir reed en daarbij voetgangers in gevaar bracht, blijft voorlopig nog in de gevangenis zitten. Maar de man wordt niet langer verdacht van poging tot terroristische moord.

Dat meldt de VRT. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft beslist om de man alleen nog vast te houden voor verboden wapenbezit.

De Fransman Mohammed R. reed een dag na de aanslag in Londen met zijn auto met hoge snelheid de Meir op. Toen Belgische militairen het voertuig probeerden tegen te houden, nam hij de vlucht. Uiteindelijk kon hij aan de Antwerpse Sint-Michielskaai worden onderschept. In de koffer van de wagen werden wapens gevonden.

Terrorist

Vlak na het incident werd al snel duidelijk dat Mohamed R. niet het profiel heeft van een terrorist. Hij staat noch in Frankrijk noch in België op een lijst van geradicaliseerde personen. Bij de Franse politiediensten staat hij wel bekend in verband met drugs, verboden wapenbezit en geweld.

Op het moment van zijn arrestatie was de man duidelijk onder invloed. Dat maakte het moeilijk om hem te ondervragen. Het was dan in eerste instantie ook niet duidelijk of hij effectief van plan was om een aanslag te plegen of gewoon stomdronken was.

Ook ontstond er commotie omdat de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, direct na het Meir-incident een persconferentie uitriep waarin hij claimde dat een 'mogelijk terroristische aanslag was vermeden' terwijl het parket juist had afgeraden om de pers bijeen te roepen.