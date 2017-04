Kris Princen is na crash in Spa fit voor TAC Rally

Zaterdag wordt in Tielt en omstreken de TAC Rally gereden, de derde van in totaal negen rally’s die meetellen voor het BK. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) eindigde in de rally’s van Haspengouw en Spa telkens als tweede en staat aan de leiding in het BK. Kris Princen (Skoda Fabia R5) komt drie weken na zijn crash in de rally van Spa aan de start.

In de allerlaatste klassementsrit van de rally van Spa ging Princen hard van de baan. De Limburger hield er een gebroken rib aan over, corijder Peter Kaspers een gekneusde schouder. “Begin deze week zette dokter Koen Pansaers het licht op groen zodat we morgen kunnen starten in de TAC rally”, legt Kaspers uit.

“Woensdag hebben we een test gedaan en die verliep vrij pijnloos. Natuurlijk kan je een test van 20 km niet vergelijken met een wedstrijd van 163 km. Vandaar dat we niets aan het toeval willen overlaten. Koen Pansaers zal morgen aanwezig zijn om Kris na elke ronde te behandelen. Hij zal om de vier uur een infiltratie krijgen zodat hij geen last zal hebben van zijn rib. Kris krijgt een inspuiting tussen de ribben, een soort van plaatselijke verdoving, om de spier en de zenuwbanen rond zijn gebroken rib niet te belasten. Alles gebeurt conform het reglement en rekening houdend met de dopingwetgeving. Ik verwacht dat we een gewone wedstrijd kunnen afwerken en kunnen meestrijden voor de zege. De TAC is een wedstrijd die ons ligt. Kris won er eerder al in 2008 en in 2014. Omdat onze wagen nog niet hersteld is, rijden we met de wagen van Dilley.”

Belangrijkste concurrenten

Vincent Verschueren mag zaterdag als eerste de baan op. “In Tielt ligt altijd een laagje stof op de baan, want op de smalle baantjes is veel landbouwverkeer. Daarom liggen de proeven er ‘s ochtends in de eerste ronde vaak erg glad bij. Wie als eerste start, is in het nadeel. De TAC Rally is een compacte wedstrijd waarin je meteen mee moet zijn met de kopgroep, want een achterstand krijg je moeilijk nog weggewerkt. Ik wil mee zijn met Kevin Abbring en Kris Princen, mijn twee belangrijkste concurrenten. Als dat lukt, dan is alles mogelijk”, dixit Verschueren.

Naast Princen en Verschueren is het ook uitkijken naar het duo Abbring-Tsjoen (Peugeot 208 T16). Outsiders voor de zege en het podium zijn Benoit Allart (Skoda Fabia R5) en thuisrijdster Melissa Debackere (Skoda Fabia R5). Na de diskwalificatie voor het gebruik van niet toegelaten banden in het BK, werd Cédric Cherain uit de uitslag geschrapt en ging de zege in de rally van Spa naar Allart. Cherain start niet in de TAC Rally. Wel van de partij is Philip Cracco (Ford Fiesta R5). “Na anderhalf jaar terug een rally rijden. Na een jaar van vechten tegen kanker kan ik terug genieten van deze superleuke sport. We gaan niet de rapste zijn maar we gaan ons amuseren”, zegt de West-Vlaamse zakenman op Facebook.

De TAC rally start zaterdagochtend om 8u en eindigt ‘s avonds omstreeks 21u. In die tijdspanne krijgen de deelnemers 162,52 km klassementsritten voor de wielen geschoven verdeeld over vier lussen van telkens vier klassementsritten.