REACTIES. Europese Unie steunt Amerikaanse aanval in Syrië

De Amerikaanse luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis in Shayrat lokt gemengde reacties uit op het internationale toneel. Israël, Turkije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de EU steunen de aanval. Iran, bondgenoot van het Syrische regime en Rusland, waarschuwen juist dat dit het terrorisme in Syrië sterker zal maken.

Donderdagnacht werden heel wat bondgenoten van de Verenigde Staten op de hoogte gebracht van de luchtaanvallen die het Amerikaanse leger ging uitvoeren op Syrische doelwitten, als reactie op de gifgasaanvallen eerder deze week. Hieronder een overzicht van de internationale reacties. België houdt zich vooralsnog op de vlakte over de aanval.

Europese Unie

De EU laat bij monde van de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, weten de Amerikaanse aanval te steunen. Volgens Tusk laat de aanval zien dat de urgentie om een einde te maken aan de wreedheden in Syrië groot is en dat de EU samen met de VS hieraan zal werken:

US strikes show needed resolve against barbaric chemical attacks. EU will work with the US to end brutality in Syria. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 april 2017

Ook Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zei vrijdag dat het gebruik van chemische wapens 'beantwoord' moet worden. Juncker: 'De Verenigde Staten heeft tegen de Europese Unie gezegd dat deze aanvallen beperkt zijn en tot doel hebben om het verdere gebruik van chemische wapens te voorkomen.'

Berlijn, Parijs en Londen

Frankrijk en Duitsland hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten dat Assad 'volledig zelf verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling'. De Franse president François Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel laten weten achter de Amerikaanse aanval te staan. In dezelfde verklaring staat ook dat Frankrijk en Duitsland zich via de Verenigde Naties zullen blijven inzetten om de best mogelijke reactie te bereiken op de gifgasaanvallen.

Ook de Britse regering staat volledig achter de Amerikaanse raketaanval en was vooraf door Washington op de hoogte gebracht. 'Dit was volgens ons een gepast antwoord op de barbaarse aanval met chemische wapens van het Syrische regime en is bedoeld als afschrikking voor nieuwe aanvallen met chemische wapens'. De Britse regering onderhield 'nauw contact' met de VS tijdens de actie zei minister van Defensie Michael Fallon op de zender ITV. 'Er moest iets ondernomen worden na de veronderstelde aanval met chemische wapens door de Syrische regering op haar eigen bevolking', zei Fallon.

Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegde vrijdagochtend meteen zijn 'volledige' steun toe aan de Amerikaanse acties en hoopt dat deze boodschap 'niet enkel in Damascus, maar ook in Teheran, Pyongyang en elders begrepen is', luidt een persbericht. Israël is officieel nog steeds in oorlog met Syrië, dat gesteund wordt door twee grote Israëlische erfvijanden: het Libanese Hezbollah en Iran.

Turkije

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag tevreden gereageerd op de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis. Erdogan noemt de raketaanval een 'positief antwoord op de oorlogsmisdaden', daarmee verwijzend naar de gifgasaanval eerder deze week. Daarnaast roept Erdogan op om no-fly zones in te stellen boven Syrië zodat 'dit soort gruwelijkheden' niet meer kunnen voorkomen.

Nederland

De Nederlandse vice-premier Lodewijk Asscher en Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders lieten vrijdag weten dat het Nederlandse kabinet 'begrip' heeft voor de Amerikaanse aanval. Volgens hun was de aanval 'proportioneel'.

Hoop dat aanval als waarschuwing zal werken tegen gebruik afgrijselijke wapens als gifgas https://t.co/VIHnJzVBAP — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 7 april 2017

Iran en Rusland

Net zoals Rusland, die andere Syrische bondgenoot, zijn ze in de islamitische republiek van Iran niet te spreken over de Amerikaanse aanvallen. 'Iran veroordeelt ten strengste alle eenzijdige luchtaanvallen, deze maatregelen zullen de terroristen in Syrië sterker maken en het zal de situatie in Syrië en de rest van de regio nog moeilijker maken', zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Bahram Qasemi waar het Iraanse staatspersagentschap Isna over bericht.

Azië

Vanuit Aziatische hoek klonk een oproep tot kalmte. China reageerde op de aanval met de hoop dat 'alle relevante partijen kalm blijven en zich zullen inhouden zodat er geen zaken gebeuren die de spanningen verder laten oplopen'. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken: 'De laatste ontwikkelingen in China laten duidelijk zien dat er een urgente noodzaak is voor een politiek oplossing om de Syrische zaak op te lossen'. Japan sprak al wel zijn steun uit voor de Amerikaanse aanval: 'Wij ondersteunen de Amerikaanse vastberadenheid om te voorkomen dat er chemische wapens worden gebruikt en verspreid'.