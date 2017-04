Fietsvergoedingen in vijf jaar meer dan verdubbeld

Het bedrag dat werknemers krijgen om met de fiets naar het werk te gaan, staat op een recordpeil. Het bedraagt nu jaarlijks meer dan 93 miljoen euro.

Het bedrag dat als fietsvergoeding wordt uitgekeerd voor het woon-werkverkeer, is sinds 2009 meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit gegevens van de federale overheidsdienst Financiën, die De Standaard kon inkijken. In 2015 – het laatste jaar waarover Financiën de data al verzameld heeft – liep de totaalsom op tot 93,5 miljoen euro. In 2009 was dat nog maar 43,6 miljoen euro. Het aantal begunstigden steeg van 260.564 naar iets meer dan 406.000.



Uit de cijfers blijkt dat fietsen naar het werk vooral een Vlaamse aangelegenheid is. De overgrote meerderheid van de fietsvergoedingen wordt in het noorden van het land uitgekeerd. In 2015 ging het om 87,7 miljoen euro. De twintigers zijn voor het eerst de sterkst vertegenwoordigde groep. Voordien waren dat altijd de veertigers, maar zij moeten nu vrede nemen met de tweede plaats. Meer vrouwen dan mannen vragen een tegemoetkoming aan, al strijken die laatsten wel meer geld op. Dat is wellicht te danken aan de langere afstand die zij afleggen.



De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever bepaald. De som is vrijgesteld van belasting als ze niet hoger is dan 23 eurocent per kilometer. De fietsvergoeding is overigens een gunst, geen recht. Werkgevers zijn niet verplicht ze te betalen, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) erin voorziet.



Volgens een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, op basis van een steekproef van het sociaal secretariaat SD Worx, ontvangt zeven procent van de loontrekkenden in de privésector een fietsvergoeding. De gemiddelde tegemoetkoming bedraagt er ongeveer 13 cent per kilometer en 361 euro per jaar. Dat laatste bedrag is het laagste van alle vervoersmiddelen, maar per kilometer gaat er minder naar de privéwagen (477 euro per jaar, of 11 cent per km).

Er zijn nog wel wat hiaten. Zo grijpen gebruikers van een snelle elektrische fiets – de zogeheten speed pedelec – nog naast een fietsvergoeding, omdat die strikt gezien als een motorrijtuig geldt.