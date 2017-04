Chinese staatsleider Xi in Florida gearriveerd voor bezoek bij Trump

De Chinese president Xi Jinping is donderdag in de staat Florida gearriveerd voor gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago. Xi landde in de namiddag lokale tijd op de luchthaven van Palm Beach. Hij werd samen met zijn echtgenote Peng Liyuan door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontvangen.