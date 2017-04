‘Ik zweeg omdat ik mijn fans niet wou teleurstellen’

Amerikaanse zanger Barry Manilow, gekend van ‘Copacabana’ en ‘Mandy’ komt op 73-jarige leeftijd eindelijk uit de kast in een interview met People Magazine.

Manilow heeft al 39 jaar een relatie met zijn manager Garry Kief, en de twee zijn ook al drie jaar getrouwd. Toch hield de zanger zijn seksualiteit al die jaren verzwegen, uit schrik voor de reactie van zijn fans. In 2015 lekte het nieuws van hun huwelijk dan toch uit, en Manilow vreesde het ergste. Het koppel bleef alles hardnekkig ontkennen, maar door het perslek werd de relatie uitvoerig in de media besproken.

Toch was die vrees nergens voor nodig. ‘Ik had mijn fans nooit iets verteld omdat ik dacht dat ik hen zou teleurstellen. Toen ze ontdekten dat Gary en ik een koppel vormden, waren ze zo blij. Hun reacties waren zo mooi’, zegt Manilow in het interview.

Manilow ging erg ver voor de schijn. Hij trouwde met zijn jeugdliefde, en hield na zijn scheiding vol dat de breuk kwam omdat hij niet klaar was voor het huwelijk. Daarna woonde hij samen met een andere vrouw, tijdens zijn relatie met Kief. Nu kunnen de twee dus openlijk genieten van hun relatie. ‘Ik wist meteen dat hij de man van mijn leven is. Ik heb geluk gehad, want daarvoor was ik best wel eenzaam.’