Snelweg omzeilt een van de gevaarlijkste knelpunten in Europa

Een van de gevaarlijkste wegen in Europa is sinds donderdag veiliger geworden: een tunnel en bruggen leiden nu rond de beruchte ‘bottleneck’ van Tempi in Griekenland. De rit van Athene naar Thessaloniki op de E75 is daarmee een twintigtal minuten korter geworden.

Belangrijker is echter dat de weg voor miljoenen mensen, onder hen ook veel toeristen, veiliger is geworden. ‘Daarmee wordt het gevaarlijkste knelpunt op de autostrade omzeild. Decennialang zijn er veel mensen bij zware verkeersongevallen omgekomen’, herinnert de Griekse premier Alexis Tsipras aan de vroegere situatie.

De weg was op die plaats erg nauw en liep door een bochtenrijk ravijn. Nu is er een nieuwe snelweg, met onder andere een zes kilometer lange tunnel, een van de langste van Zuid-Europa. ‘We zijn trots dat we deze snelweg kunnen openen’, zei EU-commissaris voor regionale politiek, Corina Cretu, op de Griekse televisie (ERT). De constructie werd deels met gelden uit het EU-fonds gefinancierd.

In de schilderachtige, maar gevaarlijke vallei van Tempi waren de afgelopen jaren vele ongevallen gebeurd. In 2003 speelde zich er een tragedie af, die Europa niet onberoerd liet. Bij een zwaar busongeval waren 21 leerlingen van een middelbare school uit de regio om het leven gekomen. Volgens de Griekse politie was het een van de meest verschrikkelijk ongevallen in de verkeersgeschiedenis van het land.