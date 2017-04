Gaat u naar buitenland? Vraag vernieuwd rijbewijs aan

Het papieren rijbewijs blijft geldig, maar kan voor problemen zorgen. Als u binnenkort met de auto naar het buitenland trekt, kan u best op veilig spelen en een nieuw aanvragen. Zeker als het van voor 1989 dateert, waarschuwt VAB.

Sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een bankkaartmodel. Ruim twee miljoen Belgen hebben al zo een Europees rijbewijs. Maar 3.902.832 Belgen hebben nog altijd een papieren versie. Een Belgisch van voor 1989 of een Europees van na 1989.

‘Met dat oude papieren rijbewijs is niets mis en het blijft geldig tot 2033’, zegt de FOD Mobiliteit. ‘Er is dus geen reden om dat oude rijbewijs zomaar om te ruilen. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn’, klinkt het.

Toch raadt VAB aan het rijbewijs te vernieuwen als je met de wagen naar het buitenland gaat of daar een auto wil huren. ‘Zo voorkom je problemen bij een eventuele controle in het buitenland’, zegt Maarten Matienko. Sommige autoverhuurkantoren aanvaarden geen oude Belgische rijbewijzen. Het argument dat je rijbewijs in België wel nog steeds geldig is, zal je vaak niet voorthelpen.

Foto: rr

In principe zouden alle Europese politiediensten op de hoogte moeten zijn dat het papieren rijbewijs nog geldig is. Maar de praktijk is vaak anders. ‘Daarom, wie geen problemen wil, vraagt beter een nieuw exemplaar aan’, zegt Matienko. Dat kost, afhankelijk van de gemeente waar je woont, 20 à 25 euro.

En wat als ik toch een bekeuring krijg in het buitenland?

Indien u vindt dat u onterecht werd veroordeeld, dan kunt u een klacht indien bij de autoriteit die u heeft veroordeeld. De beroepsmogelijkheden staan op het proces-verbaal aan de burger. Stuur bij uw brief een attest van uw lokale overheid of van de politie waarin de geldigheid van uw papieren rijbewijs wordt bevestigd.

Wanneer is een nieuwe kaart aanvragen sowieso wel verplicht?

Wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een foto hebben die al verschillende decennia oud is. Ook bij verlies of diefstal krijgt u automatisch een nieuw exemplaar.