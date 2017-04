Olympiërs Hannes en Eykens gaan in zee met Nederlandse coach

Pieter-Jan Hannes en Renée Eykens, twee middellangeafstandslopers die aantraden op de Spelen in Rio, gaan samenwerken met de Nederlandse trainer Theo Joosten. Dat meldt Golazo Sports donderdag in een persbericht.

Joosten (68) wordt als een autoriteit op de halve fond beschouwd. Hij loodste in eigen land Marko Koers naar drie opeenvolgende olympische deelnames en tal van nationale records. De Nederlander begon zijn trainerscarrière als conditietrainer bij voetbalclub NEC en deed ook veel ervaring op in Ethiopië, waar hij onder meer samenwerkte met levende legende Haile Gebrselassie. Nu begeleidt hij de Ethiopiër Dawit Wolde, vorig jaar vijfde op de 1.500m tijdens het WK indoor in Portland.

Hannes (24) en Eykens (20) dromen op korte termijn allebei van een Belgisch record dat al lang op de tabellen staat. Hannes wil een gooi doen naar het BR op de 1.500 meter dat sinds 1996 met 3:34.13 in handen is van Christophe Impens. Eykens mikt op de 800 meter op de besttijd van Sandra Stals uit 1998 (1:58.31). Hun pr’s bedragen respectievelijk 3:34.49 en 2:00.00. Eykens liep die tijd vorige zomer in Rio, waarmee ze doorstootte naar de halve finales.

Op langere termijn is voor beide atleten “topprestaties leveren” op de Spelen van Tokio 2020 het doel, zo luidt het. “Hannes en Eykens zijn ervan overtuigd dat de ervaring en expertise van Theo Joosten hen kan helpen die doelen te verwezenlijken.”