Magnum trapt op conservatieve tenen met nieuwe spot

In Australië is ophef ontstaan over een reclamespot van Magnum waarin een huwelijk tussen twee vrouwen in beeld wordt gebracht. Een wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren werd er in 2015 nog op de lange baan geschoven, maar het onderwerp is opnieuw brandend actueel.

Een brunette die een Magnum-ijsje deelt na een kus met haar kersverse echtgenote heeft geleid tot een klacht bij de Australische reclamewaakhond: ‘Verheerlijking van homoseksualiteit tijdens een moment dat de hele familie televisie kijkt’, aldus de geagiteerde televisiekijker. Detail:het homohuwelijk is nog niet goedgekeurd bij onze tegenvoeters.

Moederbedrijf Unilever argumenteert dat de reclamespot geen controverse wil uitlokken, maar simpelweg ‘aantoont dat het huwelijk een verbintenis is tussen twee personen die van elkaar houden, ongeacht hun seksuele voorkeur’.

De spot, gecreëerd door het Spaanse agentschap Lola en wereldwijd te zien, werd door Magnum aangekondigd met de slogan ‘Pleasure is diverse’. ‘Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of waar je heen gaat, we verdienen het allemaal om in een open maatschappij te leven, die iedereen accepteert. Want enkel als we de beste versie van onszelf kunnen zijn, kunnen we meer genieten van het leven’, aldus Magnum.

De Advertising Standard Boards oordeelde in het voordeel van de ijsjesfabrikant en heeft de klacht verworpen. ‘We begrijpen dat sommigen zich niet comfortabel voelen met het beeld van twee kussende vrouwen, maar de kus zelf is kort en op geen enkele manier geseksualiseerd’, klinkt het in hun oordeel. Nog volgens de reclamewaakhond is het niet aan hen om te oordelen of het homohuwelijk wel of niet moet worden toegelaten in Australië.

Dat onderwerp ligt erg gevoelig in Australië, waar de meerderheid van de bevolking nochtans voorstander is. In 2015 werd een wetsvoorstel tot legalisering van het homohuwelijk nog op de lange baan geschoven, maar intussen wordt druk campagne gevoerd om het onderwerp opnieuw op de agenda te krijgen, met de steun van grote bedrijven zoals Google, Procter & Gamble en Airbnb.