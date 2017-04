Antwerps park afgesloten nadat man zichzelf neerschiet

In Park Spoor Noord heeft zich donderdag rond de middag een schietincident voorgedaan. Het park is gedeeltelijk afgesloten voor het publiek. De politie is massaal ter plaatse.

Rond de middaguur werd de omgeving van Park Spoor Noord opgeschrikt door een schot. De Antwerpse politie kwam massaal ter plaatse.

Het is vakantie en het was vrij druk in het park. Intussen is de toestand onder controle, zegt de Antwerpse politie.

Volgens Ken Witpas van het Antwerpse parket schoot een man zichzelf in de borst. ‘Voor zover we nu weten waren er geen andere mensen bij het incident betrokken maar het onderzoek is volop aan de gang.’

De man had eerst zelf naar de politie gebeld om te zeggen dat hij gewapend was. Toen de SRT ter plaatse kwamen en hij gesommeerd werd zich over te geven, schoot hij zichzelf in de borst.

‘Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht’, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.