Vrouw dood teruggevonden in koffer voor Italiaanse kust

Voor de kust van Italië is een koffer met het lichaam van een vrouw gevonden. Ze is geïdentificeerd als een 27-jarige Russische vrouw die aan anorexia leed. Haar moeder zou het lichaam in zee hebben gegooid.

Vissers vonden het lichaam, dat in een zwarte plastieken zak was gewikkeld, op 25 maart voor de haven van Rimini. De vrouw vertoonde zware tekenen van ondervoeding.

De politie vermoedt dat de radeloze moeder van Katerina Laktionova het lichaam in een koffer heeft gestoken nadat ze was overleden aan de ziekte. De vader van Katerina bevestigt dat zijn dochter met anorexia worstelde. Het ex-model werd in 2015 al kort in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens de autopsie zijn geen sporen van geweld gevonden.

Kort voor het lichaam werd gevonden, was de 48-jarige moeder terug naar Rusland gevlogen. Ze zou aan een vriend hebben gezegd dat ze haar dochter in een koffer had gestoken en in het water had gegooid, nadat ze het lichaam een week in haar huis had gehouden.

‘Ik herinner mij niets’, zo citeert de Russische zender NTV haar. ‘Ik voel me mentaal niet helemaal goed.’