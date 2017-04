NBA. LeBron leidt Cleveland naar winst in topper

Kampioen Cleveland heeft woensdagavond in de NBA de clash bij Boston gewonnen. In een duel tussen de nummers 1 en 2 uit de Eastern Conference trokken de Cavaliers met 91-114 aan het langste eind.

LeBron James tekende voor 36 punten, tien rebounds en zes assists. In het verliezende kamp was Isaiah Thomas goed voor 26 punten. Voor Cleveland was het de 51e zege, tegen 27 nederlagen. De Celtics noteren voorlopig 50 zeges en 28 nederlagen. Beide ploegen komen in het reguliere seizoen nog vier keer in actie.

In de Western Conference boekte leider Golden State een 111-120 overwinning bij Phoenix. Stephen Curry had met 42 punten een heel groot aandeel in de dertiende opeenvolgende zege voor de Warriors, die nu zeker zijn van de eerste plaats in hun conference. Eerste achtervolger San Antonio verloor op eigen terrein met 95-102 van de al uitgeschakelde LA Lakers.

Russell Westbrook was woensdagavond andermaal dé sterkhouder van Oklahoma City, dat op bezoek ging bij Memphis. De Thunder haalde het met 100-103. Westbrook maakte 45 punten, gaf tien assists en plukte negen rebounds. Hij greep zo net naast zijn 42e triple double van het seizoen. Voorlopig blijft Westbrook dus mederecordhouder met Oscar Robertson. Die lukte 41 triple doubles (dubbele cijfers in de belangrijkste statistieken) in het shirt van Cincinnati Royals tijdens het seizoen 1961-1962.

Uitslagen van woensdag:

Charlotte - Miami 99-112

Detroit - Toronto 102-105

Memphis - Oklahoma City 100-103

Houston - Denver 110-104

Boston - Cleveland 91-114

San Antonio - LA Lakers 95-102

Phoenix - Golden State 111-120

LA Clippers - Dallas 112-101

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Boston 50 28 0.641 (x)

2. Toronto 48 31 0.608 (x)

3. New York 30 48 0.385

4. Philadelphia 28 50 0.359

5. Brooklyn 19 59 0.244

Central Division:

1. Cleveland 51 27 0.654 (y)

2. Milwaukee 40 38 0.513

3. Chicago 38 40 0.487

. Indiana 38 40 0.487

5. Detroit 35 43 0.449

Southeast Division:

1. Washington 47 31 0.603 (y)

2. Atlanta 39 38 0.506

3. Miami 38 40 0.487

4. Charlotte 36 43 0.456

5. Orlando 27 51 0.346

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:

1. Utah 48 30 0.615 (x)

2. Oklahoma City 45 33 0.577 (x)

3. Portland 38 40 0.487

4. Denver 37 41 0.474

5. Minnesota 31 46 0.403

Pacific Division:

1. Golden State 65 14 0.823 (z)

2. LA Clippers 48 31 0.608 (x)

3. Sacramento 31 47 0.397

4. LA Lakers 23 55 0.295

5. Phoenix 22 57 0.278

Southwest Division:

1. San Antonio 60 18 0.769 (y)

2. Houston 53 25 0.679 (x)

3. Memphis 42 37 0.532 (x)

4. New Orleans 33 45 0.423

5. Dallas 32 46 0.410

(x) = geplaatst voor play-offs

(y) = winnaar van divisie

(z) = winnaar van conference

Programma van donderdag:

Philadelphia - Chicago

Orlando - Brooklyn

Indiana - Milwaukee

New York - Washington

Atlanta - Boston

Portland - Minnesota