Burgemeester misnoegd over Homans: 'Schande dat ik niets wist over moskee'

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) start de procedure voor het intrekken van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen, de op een na grootste moskee van ons land. De burgemeester van Beringen en de Moslimexecutieve vallen uit de lucht.

De moskeeën die door het Turkse overheidsdepartement Diyanet worden aangestuurd zijn al even in opspraak na berichten over spionagepraktijken, het opruien van de lokale Turkse gemeenschap en het importeren van het polariserende discours door de moskeeën.

Minister Homans vroeg in december al aan federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) of Staatsveiligheid haar de nodige informatie kon bezorgen zodat ze de erkenning van de betrokken moskeeën kon intrekken, en voor de Fatih Camii-moskee in Beringen belandde die informatie deze week op haar bureau.

‘Uit de stukken die men ons geleverd heeft, blijkt dat er in Beringen praktijken zijn gebeurd die strijdig zijn met de voorwaarden die gelden voor erkende moskeeën in Vlaanderen’, zegt Homans in Het Laatste Nieuws. Ze is daarom de procedure gestart voor het intrekken van de erkenning. Het is de tweede keer dat in Vlaanderen een procedure wordt gestart om een erkenning in te trekken. In 2013 probeerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) de erkenning van twee moskeeën in Borgerhout en Waregem in te trekken.

Nu moet de Moslimexecutieve zich nog uitspreken, zij krijgen hiervoor 100 dagen en het lokale bestuur van de moskee krijgt de kans om zich te verdedigen. Als de moskee haar erkenning ingetrokken ziet, verliest de moskee haar subsidies en kan ook de imam niet langer rekenen op een toelage van de overheid.

De burgemeester van Beringen Maurice Weber (SP.A) en de Moslimexecutieve zeggen dat ze niet op de hoogte zijn gesteld. 'De burgemeester zou toch op zijn minst in kennis gesteld mogen worden als de minister zo'n beslissing maakt?', zegt Weber. 'Ik vind het een heel raar verhaal. Dat wij dat via de kranten moeten vernemen, vind ik een schande.'

'Als minister Homans start met de procedure tot de intrekking van de erkenning, zouden wij een brief moeten ontvangen waarin gevraagd wordt naar een antwoord van zowel de Executieve als van de Fatih Camii-moskee', zegt de Moslimexecutieve. 'Maar wij hebben nog geen brief ontvangen. Wij hebben dus geen enkel idee waarom de minister de erkenning wil intrekken. Voor zover bekend bij ons zijn er geen problemen bij de moskee.' Naar eigen zeggen vernam ook de Moslimexecutieve via de media donderdagochtend van de start van de procedure tot intrekking van de vergunning van de Fatih Camii-moskee.

De Moslimexecutieve hoopt dat er snel duidelijkheid komt van minister Homans: 'We zijn heel benieuwd naar de inhoud van het rapport van Staatsveiligheid.'

Erkende moskeeën

Van de ruim tweehonderd moskeeën in Vlaanderen zijn er op dit moment achtentwintig erkend door de Vlaamse regering. Daarvoor moeten ze aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo mogen ze geen haat of geweld prediken en moet de imam zich inburgeren. In ruil krijgt de moskee subsidies en de imam een bezoldiging.