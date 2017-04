Pepsi trekt omstreden reclamespot met Kendall Jenner opnieuw in

De Amerikaanse frisdrankengigant Pepsi heeft een reclamespotje met reality-ster Kendall Jenner geschrapt nadat het een storm van kritiek had ontlokt.

Was het leven maar zo simpel als in een reclamefilmpje. In de laatste creatie van Pepsi sluit Kendall Jenner zich aan bij een demonstratie die uit de hand dreigt te lopen, waarna ze onder luid gejuich een blikje cola geeft aan een politieagent en de sfeer omslaat.

Critici verwijten Pepsi dat het filmpje demonstraties belachelijk maakt. Vooral de gelijkenis met beelden rond de ‘Black Lives Matter’-protesten tegen politiegeweld schoten velen in het verkeerde keelgat. Talrijke mensen deelden foto’s van Afro-Amerikanen die tijdens protesten geconfronteerd worden met de politie. Bernice King, de dochter van burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr, tweette zo’n foto van haar vader met de tekst ‘Wist papa maar wat de kracht van Pepsi is’.

In een mededelingmeldt Pepsi dat het bedrijf ernstige kwesties niet lichtzinnig wil maken.

De frisdrankgigant benadrukt dat het een beeld van ‘eenheid, vrede en begrip’ wilde uitstralen. ‘We hebben de bal duidelijk misgeslagen’, concludeerde het frisdrankconcern echter. ‘Daarvoor bieden we onze excuses aan.’

Het spotje werd door Pepsi dinsdag gelanceerd en woensdag weer ingetrokken. Het filmpje werd van YouTube gehaald en ook alle plannen voor de verdere uitrol werden geschrapt.