Lokale politie Gent verspreidt opmerkelijke foto

De Gentse lokale politie zette vandaag een beeld op Twitter van twee agenten die elkaars hand vasthouden. ‘Het is onze manier om nog eens duidelijk te maken dat niemand bang hoeft te zijn om aangifte te doen van homofoob geweld.’

‘Wij zijn trots op die foto omdat ook ons politiekorps wil tonen dat Gent een vooruitstrevende stad is met een open geest’, zegt inspecteur Davy Van Slycken.

De foto verwijst uiteraard naar de Nederlandse actie met de hashtag #allemannenhandinhand. Afgelopen week lieten honderden mannelijke duo’s zich fotograferen terwijl ze hand in hand over straat lopen. Allemaal als reactie op enkele frappante gevallen van geweld tegen homo’s die op straat durven tonen dat ze een koppel vormen. In een daarvan werd een homo-echtpaar op straat in Arnhem aangevallen met een betonschaar door een groepje jongeren.

Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan werden enkele dagen geleden aangevallen met een betonschaar.

‘We vonden dit een goede gelegenheid om nog eens de aandacht te vestigen op ons meldpunt voor homofoob en transfoob geweld’, zegt Davy Van Slycken. ‘Dat meldpunt bestaat al sinds 2013 en wij zijn vooralsnog het enige politiekoprs in Vlaanderen met een dergelijk meldpunt.’

Twee weken werkonbekwaam

Op het meldpunt kunnen slachtoffers maar ook getuigen terecht van misdrijven met homofoob of transfoob motief. Wie wil, kan er ook een beroep doen op een slachtofferbejegenaar.

Sinds de oprichting van het meldpunt kreeg de Gentse politie een 40-tal meldingen.’Het meldpunt kan een tussenstap zijn voor wie niet meteen durft aangifte te doen of gewoon informatie wil rond haatmisdrijven’, aldus Van Slycken.

‘Het aantal echte aangiftes wegens homofobe agressie of discriminatie schommelde in 2016 rond de 5 à 10. Soms gaat het echt om zwaar geweld zoals in Arnhem is gebeurd. Eén slachtoffer was twee weken arbeidsongeschikt.’

Slachtoffer van homo- of transfobie? Neem contact op met ons meldpunt homo- en transfobie. #allemannenhandinhand https://t.co/EzAyqfBApf pic.twitter.com/cJSdLErkOU — Lokale Politie Gent (@GentseFlikken) 5 april 2017

Contact met het meldpunt kan via homo-transfobie@politie.gent.be of via het nummer 09/266 67 56 (elke werkdag van 9 tot 17 uur).