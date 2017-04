De ‘populairste giraf van het internet’ wil maar niet bevallen

April is met voorsprong de populairste giraf van het moment. De reden? Haar vierde kalfje wil maar niet ter wereld komen, en dat vindt het internet super spannend.

De 15-jarige giraf April verblijft momenteel in het Animal Adventure Park in Harpursville, New York. Na een zwangerschap van 15 maanden (wat normaal is voor een giraf) was ze uitgerekend om afgelopen weekend te bevallen van haar vierde kalf. Dat gebeurde niet, en daar wordt het internet uitzinnig van.

Sinds eind februari kunnen liefhebbers het verloop van de laatste fase van Aprils zwangerschap live volgen op YouTube. Oorspronkelijk had dat uiteraard maar weinig bekijks, maar naarmate de uitgerekende bevallingsdag dichterbij kwam, steeg het aantal kijkers naar duizelingwekkende hoogten. Afgelopen weekend waren er op eender welk moment van de dag minstens 200.000 mensen naar April aan het kijken, en dat aantal blijft sindsdien constant. Amerikaanse media spreken nu dan ook volop over ‘de populairste giraf van het internet’.

Moeten girafliefhebbers zich dan stilaan zorgen beginnen maken om de gezondheid van April door het uitblijven van de bevalling? Niet bepaald. De dierenarts van het park verduidelijkte afgelopen weekend in verschillende interviews dat er een spreekwoordelijk venster van 60 dagen is waarbinnen giraffen doorgaans bevallen. April heeft dus nog een maandje voor het internet zich zorgen moet beginnen maken.

Als het kalfje uiteindelijk ter wereld komt, zal het het eerste giraffenkalfje zijn dat in het park geboren wordt. Normaal gezien zal het een kleine 70 kilo wegen en om en bij 1 meter 80 centimeter groot zijn. Als je het vanop de eerste rij zou willen meemaken, moet je hier zijn. Meer informatie vind je op AprilTheGiraffe.com of op de Facebookpagina van het dierenpark, waar ze dagelijks updates posten.