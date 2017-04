De VN-Veiligheidsraad is uiteengegaan zonder te stemmen over een ontwerpresolutie die dinsdag door de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië werd voorgelegd en die een mogelijke chemische aanval in Syrië veroordeelt. Volgens permanent lid Rusland zou de resolutie tot meer escalatie leiden. Bij de chemische aanval kwamen gisteren zeker 72 mensen om.

De VN-Veiligheidsraad over een mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië is zonder resultaat afgelopen. Het kwam niet tot een stemming over het ontwerp van de twee bladzijden tellende resolutie waarin de mogelijke aanval scherp veroordeeld werd en die een snelle opheldering eiste. Er werden geen sancties gevorderd, aangezien er ook geen namen in het ontwerp werden genoemd.

Tijdens de twee uur durende zitting slingerden de VN-ambassadeurs elkaar wel wederzijds verwijten naar het hoofd omdat op de situatie in het oorlogsland geen passend antwoord wordt gevonden.

Russen veroordelen ontwerpresolutie

Het huidige ontwerp van resolutie is ‘anti-Syrisch en kan alleen maar leiden tot meer escalatie in Syrië en de gehele regio’, zei Maria Zakharova, woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Moskou volgens het Russische persbureau TASS eerder. Vanochtend had het Russische ministerie van Defensie al verklaard dat de Syrische luchtmacht een ‘terroristische opslagplaats’ gebombardeerd had waar zich ‘toxische producten’ bevonden.

Johnson: ‘Niemand kan tegen resolutie zijn’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johson zei eerder vandaag tijdens de internationale Syrië-conferentie in Brussel dan weer dat geen enkel lid van de VN-Veiligheidsraad ‘redelijkerwijs’ tegen de ontwerpresolutie kan zijn.

‘We hebben de resolutie voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad en ik hoop dat iedereen die ondertekent’, aldus Johnson. ‘Al wat we zeggen is dat de aanval met chemisch wapens moet veroordeeld worden en dat er een dringend en grondig internationaal onderzoek moet komen. Ik denk dat niemand in eer en geweten gekant kan zijn tegen een dergelijke resolutie.’

Iran waarschuwt voor politiek gemotiveerde propaganda

Iran hekelde dan weer de politiek gemotiveerde beschuldigingen aan het adres van Teheran en Moskou. Overhaaste veroordelingen zijn te wijten aan politiek gemotiveerde propaganda van sommige landen, zei woordvoerder Bahram Ghassemi van Buitenlandse Zaken in Teheran. Dergelijke politiek verhindert de door alle partijen nagestreefde politieke oplossing voor Syrië.

‘We betreuren dit drama en veroordelen gifgasaanvallen, eender wie de dader of het slachtoffer zijn’, zei Ghassemi volgens de website van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Teheran is ook bereid de Syrische gewonden medisch te behandelen.

‘Men moet ook niet buiten beschouwing laten dat ook de terroristen over chemische wapens beschikken en daarmee een groot gevaar vormen. Daarom moeten eerst de terroristen van de oppositietroepen gescheiden worden om dit soort tragedies te vermijden en het vredesproces opnieuw op gang te brengen’, zei Ghassemi.