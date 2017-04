Slachthuis Tielt mag opnieuw open

Het omstreden slachthuis in Tielt heeft groen licht gekregen om donderdag opnieuw open te gaan. Dat bevestigt ceo Thomas De-Roover De Brauwer. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) verzekert dat het slachthuis grondig in de gaten gehouden zal worden, en dat men 'niet zal aarzelen om opnieuw in te grijpen als blijkt dat dit nodig is'.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet twee weken geleden de activiteiten van het slachthuis in Tielt stilleggen nadat de wantoestanden aan het licht werden gebracht door een schokkend undercoverfilmpje (zie onderaan) dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Daarin was te zien hoe dieren in het slachthuis erg onwaardig behandeld werden.

Debra Group uit Tielt, het bedrijf achter het slachthuis, trok daarop met een spoedprocedure tot schorsing naar de Raad van State om die sluiting ongedaan te maken. Daar oordeelde men dinsdag nog dat er van een heropening van het bedrijf voorlopig geen sprake kon zijn aangezien de vastgestelde overtredingen niet werden weerlegd door het bedrijf. Bovendien, aldus nog de Raad, konden de activiteiten pas weer worden opgestart als het bedrijf een aanvaardbaar actieplan voorlegde waarmee overtredingen in de toekomst konden worden opgelost.

Livestream

Het bedrijf beloofde meteen werk te maken van een actieplan, en dat werd nu dus goedgekeurd, bevestigt ceo De Roover-De Brauwer. 'Een grote opluchting. We krijgen na overleg met de administratie een tweede kans. Dat betekent dat er vertrouwen is in het actieplan waar wij de voorbije dagen hard aan gewerkt hebben. We bieden de nodige garanties dat de feiten die zich voorgedaan hebben niet meer kunnen gebeuren.'

Minister Weyts liet op zijn beurt weten dat hij 'een resem strenge voorwaarden opgelegd [heeft] die het dierenwelzijn moeten garanderen. Alleen als de uitbaters al deze voorwaarden respecteren, kunnen de activiteiten hervatten vanaf donderdag 6 april.' Zo moet het bedrijf fors investeren in cameratoezicht dat via een livestream zal te bekijken zijn. Het bedrijf hanteert in de toekomst ook een nultolerantiebeleid ten opzichte van de aanvoerders en het eigen personeel. 'Er komt ook een volledige doorlichting van de Thomas More Hogeschool, een onafhankelijk onderzoeksinstelling. De jongste dagen kwamen zij al onze installaties bekijken en die bleken "state of the art". Ook in onze opleidingen zullen wij het nodige doen', aldus De Roover-De Brauwer.

Dierenmishandelaars geïdentificeerd

'Op basis van de beelden werden de dierenmishandelaars geïdentificeerd en hun slachtvergunning werd ingetrokken door de Dienst Dierenwelzijn. Het parket onderzoekt de strafrechtelijke vervolging. Minister Weyts legt het slachthuis zelf een ton strenge voorwaarden op, zodat het Exportslachthuis zich in de toekomst kan bewijzen als een positief voorbeeld inzake dierenwelzijn', vult het kabinet van minister Weyts in een mededeling aan.

De minister heeft ook opdracht gegeven om meteen na de heropstart van het slachthuis te beginnen met een uitgebreide en strenge doorlichting. Zolang die niet voltooid is, wordt er permanent intern toezicht georganiseerd op levende dieren. Thomas More zal de nodige aanbevelingen doen; 'We gaan de situatie in het slachthuis in Tielt van nabij blijven volgen', verzekert Weyts. 'We zullen niet aarzelen om opnieuw in te grijpen als blijkt dat dit nodig is.'

'Geldbelangen primeren'

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights reageerde alvast verbijsterd aan De Standaard. Officieel zijn ze nog niet op de hoogte gesteld, maar ze zien de gebeurtenissen als ‘bewijs dat geldbelangen primeren’. Ze maken zich evenwel sterk dat hun petitie voor een permanente sluiting van het slachthuis al 160.000 niet te negeren handtekeningen heeft.

Michel Vandenbosch van Gaia wist ook nog van niets. Hij drukte zijn hoop uit dat het actieplan van de bedrijfsleiding 'voldoende' is en dat de administratie er transparant over zal communiceren en dat ze zullen aangeven waarom die actieplan is goedgekeurd. 'Ik ben niet naïef', klonk het nog. 'Die bedrijfsleiding is echt niet begaan met de dieren in het slachthuis. Ik betwijfel of de maatregelen de problemen gaan oplossen.' Hij eiste van iedereen staalharde garanties 'dat deze toestanden niet meer gebeuren'.