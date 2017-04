Zuhal Demir is insinuaties beu

Het ontslag van Rachida Lamrabet bij Unia blijft de gemoederen beroeren. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) is de insinuaties omtrent haar rol in de affaire beu en reageert in een Facebook-bericht.

Unia maakte zondagavond bekend dat de arbeidsovereenkomst met beleidsmedewerkster Rachida Lamrabet is verbroken. 'Het interview dat in Knack verscheen was de aanleiding voor een gesprek. Hierbij kwamen andere elementen naar boven die leiden tot een vertrouwensbreuk', aldus het interfederaal gelijkekansencentrum in een persbericht.

Demir reageerde toen al dat ze niet om het ontslag van Lamrabet gevraagd heeft en zette dat op haar Facebook-pagina nogmaals in de verf. 'Sinds het ontslag van Rachida Lamrabet regent het insinuaties in de pers over mijn rol bij haar vertrek bij Unia. Het past blijkbaar in het kraam van sommigen om mezelf (en met mij de N-VA) af te schilderen als totalitaire bestuurders die geen tegenspraak dulden en tegendraadse ambtenaren zonder scrupules de laan uitwijzen. Laat mij het nog één keer heel duidelijk herhalen: ik heb geen enkele rol in het ontslag van Lamrabet.'

Woord en wederwoord

De staatssecretaris werd naar eigen zeggen noch over het ontslag, noch over de motieven van dat ontslag geïnformeerd. 'Dezelfde mensen die vandaag schande roepen over haar vertrek, riepen enkele weken geleden schande bij mijn kritiek op Unia. Blijkbaar zijn ze van mening dat vrije mening en kritiek leveren een heilig recht is, zolang het maar van één kant komt. Ik onderschrijf dat heilig recht, maar alleen op voorwaarde dat het iedereen gegeven is.'

Opnieuw spaarde Demir haar kritiek op Unia niet. 'Wie kritiek geeft, moet kunnen verwachten én aanvaarden dat er ook altijd een antwoord kan volgen. Woord en wederwoord, checks and balances, het zijn dragende principes in onze samenleving. Ik wil een Unia dat ons scherp houdt en onafhankelijk standpunten kan innemen. Maar dat betekent ook dat Unia moet rekening houden dat die standpunten niet altijd gedeeld worden.'

'Mijn probleem met Unia gaat niet over individuele medewerkers. Wel over het perceptieprobleem van Unia als een instelling die er niet is voor alle burgers. Een probleem dat de instelling zelf erkent na een studie over hun perceptie bij de brede bevolking. Na een eerste gesprek met Unia vorige week, vernam ik dat de instelling steeds meer meldingen ontvangt van andere discriminatiegronden dan racisme. Als dit de uitkomst is van de heisa, ben ik een tevreden mens', besluit Demir.