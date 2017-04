De inwoners van de Italiaanse hoofdstad zijn ontzet over een recente beslissing van het Romeinse stadsbestuur. De straatverlichting is er afgelopen weekend veranderd: alle warme lampen zijn vervangen door koelere led-verlichting. Zo hoopt het stadsbestuur fors te besparen. Maar de inwoners vinden dat hun stad haar charme verliest: 'Het is alsof je overal in een ziekenhuis wandelt.'