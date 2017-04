Alona Lyubayeva vecht ontslag als diversiteitsambtenaar aan

Alona Lyubayeva, die vorige vrijdag door de Vlaamse regering ontslagen werd als diversiteitsambtenaar, vecht haar ontslag aan voor de arbeidsrechtbank. Ze is op zoek naar eerherstel.

In een interview met Knack zegt Lyubayeva woensdag dat ze haar ontslag juridisch aanvecht, en ze bevestigt dat aan Belga. ‘Ik was contractueel ambtenaar dus de arbeidsrechtbank is mijn enige optie', zegt ze. Na de paasvakantie neemt ze haar advocaat onder de arm.

Lyubayeva hoopt de zaak te winnen. ‘Het rapport van minister Homans is flinterdun en vederlicht. Ik heb geen zware feiten gepleegd en geen zware professionele fouten gemaakt’, klink het in Knack. 'Ik wil gewoon eerherstel.'

Volgens de voormalige diversiteitsambtenaar is de officiële reden voor haar ontslag een drogreden. Lyubayeva kreeg een negatieve evaluatie van Liesbeth Homans omdat ze zich niet loyaal had opgesteld, de deontologische code van de Vlaamse administratie aan haar laars gelapt en haar deadlines niet haalde.

‘De waarheid is dat het kabinet-Homans het Integratiepact zelf heeft laten aanmodderen en dat vervolgens in mijn schoenen heeft geschoven. Ik heb die deadline uiteindelijk met twee dagen vertraging gehaald, dat klopt, maar het ging om een dossier dat een jaar had stilgelegen en dat ik in sneltempo heb moeten herschrijven’, aldus nog Lyubayeva.

Lyubayeva vindt niet dat ze haar ontslag mee in de hand werkte door haar zware uithaal naar Homans in De Afspraak. ‘Het is té gemakkelijk om iemand zoals ik, die nauwelijks bescherming geniet, te ontslaan en daar dan zomaar mee weg te komen. Ik vind dat onethisch en gevaarlijk. Als ik dan toch moet gaan, dan liever met wat lawaai. Ik was kritisch, maar wel binnen de contouren van mijn opdracht’, zegt Lyubayeva in Knack.