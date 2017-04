Franse nummer 1 Jo-Wilfried Tsonga speelt dit jaar geen Davis Cup

De Franse Davis Cupploeg kan in 2017 niet rekenen op de diensten van Jo-Wilfried Tsonga. In de sportkrant L’Equipe bevestigt kapitein Yannick Noah woensdag dat Tsonga, met zijn tiende plaats de Franse nummer 1, zich dit jaar niet beschikbaar stelt.

“Jo had het mij eind 2016 al gezegd. Daarna hebben we erover gepraat maar hij blijft bij zijn standpunt. Ik heb hem twee dagen geleden nog een sms gestuurd maar het antwoord was opnieuw ‘neen’. Dit betekent niet dat ik ermee akkoord ben, maar het heeft wel het voordeel van de duidelijkheid”, zegt Noah enkele dagen voor de kwartfinale in de Wereldgroep tegen Groot-Brittannië.

De 31-jarige Tsonga, die onlangs papa werd, ontbrak begin februari ook al in Japan, waar Frankrijk met 1-4 won.

Frankrijk en Groot-Brittannië treffen elkaar van vrijdag tot zondag in Rouen op gravel. Noah mist naast Tsonga ook de geblesseerde Gaël Monfils (ATP 11). Bij de Britten is Andy Murray (ATP 1) er door een elleboogkwetsuur niet bij.

De winnaar van de ontmoeting speelt in september om een finaleplaats tegen Servië of Spanje.