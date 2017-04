Motorrijder Aaron Wood mag van veel geluk spreken dat dit ongeval geen ergere gevolgen had. De Australiër reed vorige week dinsdag met zijn motorfiets in de Clem 7 tunnel in Brisbane toen plots een matras uit een bestelwagen vloog. Wood kon een aanrijding met het obstakel niet meer vermijden, maar mede door de matras kwam hij er enkel met lichte verwondingen van af.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de matras in het voorwiel van de motorfiets vast kwam te zitten. 'Ik had geluk dat de persoon achter me tijd had om even halt te houden en me te helpen', vertelde de motorrijder nadien aan The Queensland Times. 'Ik rijd al twintig jaar met mijn motor maar heb nog nooit iets als dit meegemaakt.' Op uitzondering van wat snijwonden aan zijn hand, bleef Wood ongedeerd.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de bestuurder van de bestelwagen iets in de gaten had. Wel staat vast dat de automobilist niet stopte met rijden om hulp te verlenen. De politie van Ipswich is momenteel bezig met een onderzoek.